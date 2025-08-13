09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 09:40

Детей на оккупированной Луганщине готовят к войне — ЦНС

13 августа 2025, 09:40
Читайте також українською мовою
Фото: Центр национального сопротивления
Читайте також
українською мовою

На временно оккупированной территории Луганской области россияне продолжают системную милитаризацию украинских детей, готовя их к предстоящей мобилизации в армию РФ

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что в Станице Луганской представители Росгвардии и "активисты" партии "единственная россия" провели псевдоспортивную "тренировку" для воспитанников местного футбольного клуба "Атаман2", приуроченную к так называемому Дню физкультурника.

Во время мероприятия детей заставляли:

  • выполнять силовые упражнения и упражнения на выносливость;
  • отрабатывать элементы рукопашного боя;
  • повторять приемы, характерные для спецподразделений.

По информации Центра национального сопротивления, инструкторы открыто заявляли, что занятия направлены на подготовку к отбору в военные формирования.

ЦНС отмечает, что такие действия являются частью политики милитаризации образования и формирования мобилизационного резерва среди несовершеннолетних, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, на временно оккупированных территориях российская "власть" возрождает практику принудительного труда несовершеннолетних. Для детей создают так называемую "практику" и "стажировку".

Ранее в так называемой ДНР решили опубликовать каталог украинских детей. Таким образом, они предлагают россиянам забирать детей в свои родить.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупация оккупанты дети Луганская область ЦНС тренировки
Стало известно, сколько населенных пунктов ВСУ освободили в Сумской области
12 августа 2025, 22:09
В ЕС заявили, что Россия "уже выиграла" войну против Украины
12 августа 2025, 21:20
"Найдем и уничтожим": Зеленский отреагировал на прорыв россиян в Донецкой области
12 августа 2025, 20:51
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Восстановление культурного наследия Харьковщины: власть привлекает международных партнеров
13 августа 2025, 11:25
Жительница Херсона развращала сына и распространяла порноконтент
13 августа 2025, 11:17
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
13 августа 2025, 11:10
Тройное ДТП во Львовской области: четверо травмированных, среди которых девятилетняя девочка
13 августа 2025, 11:08
Реакция посла Украины на инцидент с флагом УПА в Варшаве
13 августа 2025, 10:55
В Тернополе водитель авто сбил насмерть 84-летнего мужчину
13 августа 2025, 10:52
Во Львовской области мужчину осудили за подделку документов для выезда за границу
13 августа 2025, 10:46
ГБР прибыло на Харьковщину вручать обновленное подозрение Шабунину
13 августа 2025, 10:24
Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
13 августа 2025, 10:24
В ГСЧС показали, как саперы разминируют сельскохозяйственные угодья в Харьковской области
13 августа 2025, 10:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »