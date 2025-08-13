Фото: Центр национального сопротивления

На временно оккупированной территории Луганской области россияне продолжают системную милитаризацию украинских детей, готовя их к предстоящей мобилизации в армию РФ

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что в Станице Луганской представители Росгвардии и "активисты" партии "единственная россия" провели псевдоспортивную "тренировку" для воспитанников местного футбольного клуба "Атаман2", приуроченную к так называемому Дню физкультурника.

Во время мероприятия детей заставляли:

выполнять силовые упражнения и упражнения на выносливость;

отрабатывать элементы рукопашного боя;

повторять приемы, характерные для спецподразделений.

По информации Центра национального сопротивления, инструкторы открыто заявляли, что занятия направлены на подготовку к отбору в военные формирования.

ЦНС отмечает, что такие действия являются частью политики милитаризации образования и формирования мобилизационного резерва среди несовершеннолетних, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, на временно оккупированных территориях российская "власть" возрождает практику принудительного труда несовершеннолетних. Для детей создают так называемую "практику" и "стажировку".

Ранее в так называемой ДНР решили опубликовать каталог украинских детей. Таким образом, они предлагают россиянам забирать детей в свои родить.