Стало известно, сколько населенных пунктов ВСУ освободили в Сумской области

Вооруженные силы Украины освободили 6 из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области, в двух точках вышли на границу с РФ

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сумщина. Там было у нас 18 точек – оккупированных сел или важных точек. Шесть уволены. То есть мы продвигаемся вперед", - заявил он.

Зеленский отметил, что в двух точках вышли на границу с РФ.

"Я думаю, что там более-менее позитив. Утром мне доложили Апостол (командующий ДШВ-ред.) и Сырский (главнокомандующий ВСУ-ред.). Зачистили еще 900 метров в Сумской области около нескольких пунктов к границе", - добавил он.

