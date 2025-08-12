18:29  12 августа
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 22:09

Стало известно, сколько населенных пунктов ВСУ освободили в Сумской области

12 августа 2025, 22:09
иллюстративное фото: из открытых источников
Вооруженные силы Украины освободили 6 из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области, в двух точках вышли на границу с РФ

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сумщина. Там было у нас 18 точек – оккупированных сел или важных точек. Шесть уволены. То есть мы продвигаемся вперед", - заявил он.

Зеленский отметил, что в двух точках вышли на границу с РФ.

"Я думаю, что там более-менее позитив. Утром мне доложили Апостол (командующий ДШВ-ред.) и Сырский (главнокомандующий ВСУ-ред.). Зачистили еще 900 метров в Сумской области около нескольких пунктов к границе", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на прорыв россиян в Донецкой области. Украинский лидер объяснил, что цель этих продвижений врага – до 15 августа сформировать определенное информационное пространство перед встречей Путина с Трампом.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Киеве судили диверсанта, поджегшего Укрпочту
12 августа 2025, 21:45
В Хмельницкой области женщина передавала в колонию наркотики в чае и майонезе.
12 августа 2025, 21:35
В ЕС заявили, что Россия "уже выиграла" войну против Украины
12 августа 2025, 21:20
В Белом доме сообщили, что Трамп планирует посетить РФ
12 августа 2025, 21:09
Певец Вельбой рассказал, что будет делать, если получит повестку
12 августа 2025, 20:56
"Найдем и уничтожим": Зеленский отреагировал на прорыв россиян в Донецкой области
12 августа 2025, 20:51
Россияне ударили по Днепропетровщине: есть пострадавшая
12 августа 2025, 20:43
Стало известно, в каком городе состоится встреча Трампа и Путина
12 августа 2025, 20:35
Подрядчик из Харьковщины вернет деньги за недостроенные укрепления
12 августа 2025, 20:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
