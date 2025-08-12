18:29  12 августа
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 20:51

"Найдем и уничтожим": Зеленский отреагировал на прорыв россиян в Донецкой области

12 августа 2025, 20:51
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что самая сложная ситуация сейчас на Донбассе

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Самая сложная ситуация, по словам Зеленского, сейчас в направлении Краматорска.

Все они без техники, только оружие в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Украинский лидер объяснил, что цель этих продвижений врага — до 15 августа сформировать определенное информационное пространство перед встречей Путина с Трампом, особенно в американском пространстве, которое идет вперед, а Украина теряет.

Напомним, 12 августа Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает денег на дроны, потому страна ищет финансирование у европейских партнеров. Сколько денег нужно на беспилотников, он не уточнил.

Донецкая область Владимир Зеленский война РФ армия
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
