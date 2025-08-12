"Найдем и уничтожим": Зеленский отреагировал на прорыв россиян в Донецкой области

фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что самая сложная ситуация сейчас на Донбассе

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Самая сложная ситуация, по словам Зеленского, сейчас в направлении Краматорска.

Все они без техники, только оружие в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Украинский лидер объяснил, что цель этих продвижений врага — до 15 августа сформировать определенное информационное пространство перед встречей Путина с Трампом, особенно в американском пространстве, которое идет вперед, а Украина теряет.

Напомним, 12 августа Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает денег на дроны, потому страна ищет финансирование у европейских партнеров. Сколько денег нужно на беспилотников, он не уточнил.