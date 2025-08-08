Иллюстративное фото

В так называемом ДНР решили опубликовать каталог украинских детей. Да, захватчики предлагают россиянам забирать детей в свои семьи

Об этом рассказал руководитель организации Save Ukraine, Николай Кулеба, передает RegioNews.

Каталог размещен на сайте так называемого "Министерства образования и науки ЛНР". Там россиянам предлагают выбрать себе ребенка на усыновление. На сайте публикуют фото детей, а также информацию об их характере и увлечениях. В частности, их можно "отфильтровать" по цвету глаз и волос.

"То, как они описывают наших украинских детей, не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен немедленно остановить", – отметил Николай Кулеба.

Большинство этих детей родились в Луганской области до оккупации, а также имели украинское гражданство. В некоторых случаях их родителей убили как раз сами российские оккупанты. При этом некоторым детям просто российские документы, чтобы легализовать похищение.

Напомним, ранее издание Time посвятило обложку украинским детям, которых украла РФ. Также журналисты рассказали историю 11-летнего мальчика Сергея. Он из-за эффекта российской пропаганды даже сначала отказывался общаться с родственниками в Украине.