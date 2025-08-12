Иллюстративное фото

На временно оккупированных территориях российская "власть" возрождает практику принудительного труда несовершеннолетних. Для детей создают так называемую "практику" и "стажировку"

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях российская администрация вовлекает в работу школьников от 14 лет под видом "практики" или стажировки. Несовершеннолетних отправляют на стройки, в сельское хозяйство, больницы, а также в органы оккупационных властей.

"Это - наследие советской трудовой мобилизации, которое оккупанты используют из-за нехватки рабочей силы после принудительной мобилизации взрослого населения в армию РФ", - отмечает ЦНС.

Кроме того, оккупационные власти планируют изменить "законодательства", чтобы "узаконить" детский труд.

Напомним, что ранее в так называемом ДНР решили опубликовать каталог украинских детей. Таким образом, они предлагают россиянам забирать детей в свои родить.