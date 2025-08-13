Дітей на окупованій Луганщині готують до війни — ЦНС

Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни продовжують системну мілітаризацію українських дітей, готуючи їх до майбутньої мобілізації в армію РФ

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що у Станиці Луганській представники Росгвардії та "активісти" партії "єдіна росія" провели псевдоспортивне "тренування" для вихованців місцевого футбольного клубу "Атаман2, приурочене до так званого Дня фізкультурника.

Під час заходу дітей змушували:

виконувати силові вправи та вправи на витривалість;

відпрацьовувати елементи рукопашного бою;

повторювати прийоми, характерні для спецпідрозділів.

За інформацією Центру національного спротиву, "інструктори" відкрито заявляли, що заняття спрямовані на підготовку до відбору у військові формування.

ЦНС наголошує, такі дії є частиною політики мілітаризації освіти та формування мобілізаційного резерву з-поміж неповнолітніх, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях російська "влада" відроджує практику примусової праці неповнолітніх. Для дітей створюють так звану "практику" та "стажування".

Раніше у так званій "ДНР" вирішили опублікувати каталог українських дітей. Таким чином вони пропонують росіянам забирати дітей у свої родити.