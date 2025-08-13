09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2025, 09:40

Дітей на окупованій Луганщині готують до війни — ЦНС

13 серпня 2025, 09:40
Читайте также на русском языке
Фото: Центр національного спротиву
Читайте также
на русском языке

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни продовжують системну мілітаризацію українських дітей, готуючи їх до майбутньої мобілізації в армію РФ

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що у Станиці Луганській представники Росгвардії та "активісти" партії "єдіна росія" провели псевдоспортивне "тренування" для вихованців місцевого футбольного клубу "Атаман2, приурочене до так званого Дня фізкультурника.

Під час заходу дітей змушували:

  • виконувати силові вправи та вправи на витривалість;
  • відпрацьовувати елементи рукопашного бою;
  • повторювати прийоми, характерні для спецпідрозділів.

За інформацією Центру національного спротиву, "інструктори" відкрито заявляли, що заняття спрямовані на підготовку до відбору у військові формування.

ЦНС наголошує, такі дії є частиною політики мілітаризації освіти та формування мобілізаційного резерву з-поміж неповнолітніх, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях російська "влада" відроджує практику примусової праці неповнолітніх. Для дітей створюють так звану "практику" та "стажування".

Раніше у так званій "ДНР" вирішили опублікувати каталог українських дітей. Таким чином вони пропонують росіянам забирати дітей у свої родити.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупація окупанти діти Луганська область ЦНС тренування
Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Сумщині
12 серпня 2025, 22:09
В ЄС заявили, що Росія "вже виграла" війну проти України
12 серпня 2025, 21:20
"Знайдемо і знищимо": Зеленський відреагував на прорив росіян у Донецькій області
12 серпня 2025, 20:51
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Відновлення культурної спадщини Харківщини: влада залучає міжнародних партнерів
13 серпня 2025, 11:25
Жителька Херсона розбещувала сина та розповсюджувала порноконтент
13 серпня 2025, 11:17
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
13 серпня 2025, 11:10
Потрійна ДТП на Львівщині: четверо травмованих, серед яких дев’ятирічна дівчинка
13 серпня 2025, 11:08
Реакція посла України на інцидент із прапором УПА у Варшаві
13 серпня 2025, 10:55
У Тернополі водій авто збив на смерть 84-річного чоловіка
13 серпня 2025, 10:52
На Львівщині чоловіка засудили за підробку документів для виїзду за кордон
13 серпня 2025, 10:46
ДБР приїхало на Харківщину вручати оновлену підозру Шабуніну
13 серпня 2025, 10:24
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині
13 серпня 2025, 10:24
У ДСНС показали, як сапери розміновують сільськогосподарські угіддя на Харківщині
13 серпня 2025, 10:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »