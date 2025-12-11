"Его даже должны были выписывать": известная пиарщица рассказала о смерти фронтмена ADAM

Фото из открытых источников

Украинская PR-менеджер Юла рассказала подробности о болезни, которая унесла жизни фронтмена группы ADAM. Музыкант Михаил Клименко ушел из жизни в возрасте 38 лет

Об этом сообщает oboz.ua, передает RegioNews .

Юла вместе с мужем, шоуменом Анатолием Анатоличем регулярно общалась с семьей Михаила Клименко. По ее словам, его госпитализация стала шоком для всех. Она вспоминает, что до критического состояния музыкант жаловался на головные боли. Однако он списывал это на привычные трудности гастрольной жизни.

"Как он заболел? Трудно сказать. Знаю, что некоторое время жаловался на головную боль, но списывал это на переутомление или ущемление мышц. Думаю, как востребованный артист он просто не уделял должного внимания первым колокольчикам. Переутомление, переезды, многочисленные концерты все списывал на привычные трудности гастрольной жизни", - говорит Юла.

Когда музыкант впал в кому, многие небезразличные помогали семье. Особенно, говорит пиарница, прилагал усилия певец Александр Пономарев. Он, в частности, помог найти лучших врачей. Однако, к сожалению, несмотря на все усилия, сердце Клименко остановилось.

"К его спасению приобщилось очень много людей. Многие переводили средства, активно поддерживали. Особую роль сыграл Александр Пономарев, который очень помогал, привлек врачей. Коллеги также все, кто мог. Потеря Миши стала неожиданным и огромным горем для нашего сообщества. Мы очень надеялись, что все будет хорошо. Но, к сожалению, произошло непоправимое", – рассказывает Юла.

Она добавила, что через некоторое время состояние Клименко улучшилось и его даже должны были выписывать. Однако потом произошла реанимация, запятая. Все до последнего надеялись, что все будет хорошо.

Напомним, фронтмен группы ADAM Михаил Клименко два месяца сражался с тяжелой болезнью (туберкулезным менингитом). Отмечалось, что артист в реанимации и находился в коме. В сети сообщалось об открытии сбора. Впоследствии его жена обращалась к людям и благодарила за поддержку, говоря, что надеется, что ее муж откроет глаза.