Когда я писал "Дейнеко по приказу Ермака ликвидировал наше подразделение", то всегда прекрасно понимал, что без согласия Зеленского здесь не обошлось.

Когда я писал "Дейнеко по приказу Ермака ликвидировал наше подразделение", то всегда прекрасно понимал, что без согласия Зеленского здесь не обошлось.

иллюстративное фото: из открытых источников

В прошлом году на День независимости президент заявил о "ракетах-дронах", а я прокомментировал, что их в природе не существует, есть просто "крылатые ракеты", – и даже тогда Зеленский так обиделся, что чуть не разогнал наше подразделение.

Безусловно, вся эта история есть на пленках НАБУ. Не может столь крупный коррупционный бизнес существовать без разговоров, обсуждений, коммуникаций. И это все слушалось, вероятно, в том же офисе Миндича.

Шантажируя Зеленского публикацией этого компромата, его заставили уволить Ермака. И будут шантажировать снова, пока он не согласится на перемирие на российско-американских условиях и выборы.

Похоже, уже согласился. Потому что собственная коррупция, личная жадность делают политика слабым и уязвимым. А заложником этой слабости становится Украина, ее армия и миллионы граждан.

Когда все откроется – опубликуют пленки НАБУ или нет. Шила в мешке не скроешь.

Поэтому Штилерман много раз повторяет, как заклинание, что он "верит в патриотизм детективов НАБУ", как будто они не станут закрывать компанию, "которая так много делает для обороны Украины".

И Лачен пишет, что независимо от результатов расследования НАБУ "ни в коем случае нельзя закрывать эту махину, за которую не стыдно".

И презентация Генштаба вроде бы подтверждаете, что компания Fire Point – самая успешная, а ее дроны FP-1 – самые эффективные, потому что поражают больше всего целей.

Но разве могло быть иначе, когда усилиями высшего руководства Украины, лично президента Зеленского, компания Fire Point за два года выросла с нуля у монополиста, получающего больше денег?

Все эти "аргументы" – как явка с повинной, а не история успеха.

В этой украинской истории успеха оружейных единорогов, тесно связанных с властью, нет ничего, чему мог бы поучиться бизнес. Это не бизнес-история успеха. Это история успеха мафиозного клана. Она не об обороноспособности. Она о том, как мафия зарабатывает огромные деньги в Украине во время столь страшной войны.

Где эти деньги?.. – Да хотя бы в биткоинах – Украина внезапно заняла четвертое место в глобальном рейтинге государств по количеству bitcoin-резервов на сумму $4,6 млрд в 2025 году, опередив многие экономически развитые страны.

А вы говорите, что война и мы живем плохо.

Это и есть идеальный украинский оружейный бизнес.

… 15 марта 2023 датское правительство, а также 10 из 12 парламентских политических партий, создали Фонд поддержки Украины – "датскую модель", в рамках которого только в 2023 году на военную поддержку и производство оружия в Украине было выделено 765 млн долларов.

В декабре 2025 года правительство Дании заявило о сокращении военной помощи Украине в 2026 году в 2 раза, в том числе в связи с непрозрачными условиями расходования средств.

… Автор полностью понимает все возможные риски – уголовного преследования и физической расправы.

Но они просто не оставили мне выбора, угрожая моей семье, моим друзьям, мне лично – хотя это, конечно, пустое.

Они уничтожили одно из лучших боевых подразделений ради своей коррупции, они откровенно насмехаются над нами всеми, только потому, что их криптогаманцы уже лопаются от количества денег.

Поэтому – война так война. Они ее начали, я ее кончу.