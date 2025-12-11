"Його навіть повинні були виписувати": відома піарниця розповіла про смерть фронтмена ADAM

Фото з відкритих джерел

Українська PR-менеджерка Юла розповіла подробиці про хворобу, яка забрала життя фронтмена гурту ADAM. Музикант Михайло Клименко пішов із життя у віці 38 років

Про це повідомляє oboz.ua, передає RegioNews.

Юла разом із чоловіком, шоуменом Анатолієм Анатолічем, регулярно спілкувалась із родиною Михайла Клименко. За її словами, його госпіталізація стала шоком для всіх. Вона згадує, що до критичного стану музикант скаржився на головний біль. Проте він списував це на звичні труднощі гастрольного життя.

"Як він захворів? Важко сказати. Знаю, що деякий час скаржився на головний біль, але списував це на перевтому або защемлення м’язів. Думаю, як затребуваний артист він просто не приділяв належної уваги першим дзвіночкам. Перевтома, переїзди, численні концерти — усе списував на звичні труднощі гастрольного життя", - каже Юла.

Коли музикант впав у кому, багато небайдужих допомогали родині. Особливо, каже піарниця, докладав зусилля співак Олександр Пономарьов. Він, зокрема, допоміг знайти найкращих лікарів. Проте, на жаль, попри всі зусилля серце Клименка зупинилось.

"До його порятунку долучилося дуже багато людей. Багато хто переказував кошти, активно підтримував. Особливу роль відіграв Олександр Пономарьов, який дуже допомагав, залучив лікарів. Колеги також усі, хто міг. Втрата Міші стала несподіваним і величезним горем для нашої спільноти. Ми дуже сподівалися, що все буде добре: у нього була хороша приватна клініка, підключилося багато спеціалістів. Та, на жаль, сталося непоправне", - розповідає Юла.

Вона додала, що через деякий час стан Клименка покращився і його навіть повинні були виписувати. Проте потім стались реанімація, кома. Всі до останнього сподівались, що все буде добре.

Нагадаємо, фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко два місяці боровся з важкою хворобою (туберкульозним менінгітом). Зазначалось, що артист у реанімації та перебував в комі. У мережі повідомляли про відкриття збору. Згодом його дружина зверталась до людей і дякувала за підтримку, кажучи, що сподівається, що її чоловік розплющить очі.