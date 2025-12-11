11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2025, 10:55

"Його навіть повинні були виписувати": відома піарниця розповіла про смерть фронтмена ADAM

11 грудня 2025, 10:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська PR-менеджерка Юла розповіла подробиці про хворобу, яка забрала життя фронтмена гурту ADAM. Музикант Михайло Клименко пішов із життя у віці 38 років

Про це повідомляє oboz.ua, передає RegioNews.

Юла разом із чоловіком, шоуменом Анатолієм Анатолічем, регулярно спілкувалась із родиною Михайла Клименко. За її словами, його госпіталізація стала шоком для всіх. Вона згадує, що до критичного стану музикант скаржився на головний біль. Проте він списував це на звичні труднощі гастрольного життя.

"Як він захворів? Важко сказати. Знаю, що деякий час скаржився на головний біль, але списував це на перевтому або защемлення м’язів. Думаю, як затребуваний артист він просто не приділяв належної уваги першим дзвіночкам. Перевтома, переїзди, численні концерти — усе списував на звичні труднощі гастрольного життя", - каже Юла.

Коли музикант впав у кому, багато небайдужих допомогали родині. Особливо, каже піарниця, докладав зусилля співак Олександр Пономарьов. Він, зокрема, допоміг знайти найкращих лікарів. Проте, на жаль, попри всі зусилля серце Клименка зупинилось.

"До його порятунку долучилося дуже багато людей. Багато хто переказував кошти, активно підтримував. Особливу роль відіграв Олександр Пономарьов, який дуже допомагав, залучив лікарів. Колеги також усі, хто міг. Втрата Міші стала несподіваним і величезним горем для нашої спільноти. Ми дуже сподівалися, що все буде добре: у нього була хороша приватна клініка, підключилося багато спеціалістів. Та, на жаль, сталося непоправне", - розповідає Юла.

Вона додала, що через деякий час стан Клименка покращився і його навіть повинні були виписувати. Проте потім стались реанімація, кома. Всі до останнього сподівались, що все буде добре.

Нагадаємо, фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко два місяці боровся з важкою хворобою (туберкульозним менінгітом). Зазначалось, що артист у реанімації та перебував в комі. У мережі повідомляли про відкриття збору. Згодом його дружина зверталась до людей і дякувала за підтримку, кажучи, що сподівається, що її чоловік розплющить очі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, скільки грошей витратили на відновлення квартири, яку зруйнував обстріл
10 грудня 2025, 01:50
Побачила його фото серед балету Леді Гаги: співачка Даша Астаф'єва розповіла про стосунки з фейком
10 грудня 2025, 01:30
Співак Парфенюк зізнався, скільки йому потрібно грошей для життя в Києві
10 грудня 2025, 00:50
Всі новини »
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
1000 грн "Зимової підтримки" можна витратити на продукти: де і як скористатися
11 грудня 2025, 12:59
На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки
11 грудня 2025, 12:49
Конфлікт у магазині: в Тернополі відвідувачка розпилила перцевий балончик в очі продавчині
11 грудня 2025, 12:38
На Херсонщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево: водій загинув
11 грудня 2025, 12:38
В Україну надійшло понад 200 тисяч доз безкоштовної вакцини КПК для дітей
11 грудня 2025, 12:23
У Бердичеві 16-річна школярка зробила вибухівку на замовлення росіян
11 грудня 2025, 12:10
Росіяни атакували сільгосппідприємство на Харківщині: виникла масштабна пожежа
11 грудня 2025, 12:07
В Україні спростили оформлення ДТП: все через "Дію", без страхової та паперів
11 грудня 2025, 11:57
Зі слідами від вогнепального поранення: на Київщині на кладовищі знайшли тіло чоловіка
11 грудня 2025, 11:55
З'явилася нова версія мирного плану Трампа: що пропонують Україні
11 грудня 2025, 11:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »