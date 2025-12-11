Фото: иллюстративное

Жителей Звягельщины предупреждают о мошенниках, которые выдают фейковые билеты на международные перевозки и исчезают с деньгами

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Жителей Звягельщины предупреждают о новой мошеннической схеме с пассажирскими перевозками. Злоумышленники предлагают поездки по "выгодной цене", требуют предоплату и исчезают после получения денег. Недавно в такую ловушку попал местный житель, который перевел средства за несуществующий билет.

По словам потерпевшего, его супруга планировала поездку за границу. Мужчина нашел в социальной сети объявление о международных перевозках и связался с неизвестным продавцом. Он получил реквизиты банковской карты для оплаты билета и перевел почти 7 тысяч гривен.

В назначенный час автобус не прибыл, а связь с мошенником оборвалась. Злоумышленник заблокировал потерпевшего в мессенджере, после чего мужчина обратился в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность при покупке билетов через интернет и проверять достоверность предложений. Эксперты отмечают, что предоплату следует производить только проверенным компаниям, а при сомнениях следует обращаться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о случае на Буковине, где 32-летний житель Черновицкой области потерял около 190 тысяч гривен, попытавшись купить обычные автомобильные шины через интернет.