Фото: иллюстративное

Военнослужащий, освобожденный из плена после обороны Мариуполя, пострадал во время инцидента с работниками ТЦК

Об этом идет речь в сообщении из социальной сети Фейсбук от "ГО Защита Государства. Одесса", передает RegioNews.

В Одессе произошел инцидент с военнослужащим, недавно освобожденным из плена после обороны Мариуполя. Романа Покидько, бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты, силой затащили в служебный автомобиль ТЦК, избили и применили слезоточивый газ. После этого его выбросили на проезжую часть во время движения, чем создали угрозу жизни для военного.

В настоящее время проводится медицинское обследование

Инцидент произошел 4 декабря на улице Семена Палия. Нападавшие представлялись сотрудниками Пересыпского районного ТЦК. Несмотря на наличие у Романа Покидько военного билета, медицинских справок и удостоверения УБД, их действия остались без объяснений, а бодикамеры не использовались.

Морпех проходит медицинское обследование в больнице. По факту избиения полиция Одессы начала уголовное производство по ст. 125 УК (нанесение телесных повреждений). ОО "Защита Государства" обратилось в командование Сухопутных войск и областного ТЦК с требованием срочно расследовать событие и дать правовую оценку действиям работников.

В организации подчеркнули, что поддерживают мобилизацию как необходимую меру во время войны, но категорически против произвола работников ТЦК и нарушения прав военных. Они также пообещали сделать инцидент публичным, чтобы виновные понесли ответственность.

