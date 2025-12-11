17:04  11 декабря
Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2025, 21:55

Напал и "забыл об этом": в Запорожье мужчина ударил знакомую ножом

11 декабря 2025, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Запорожье в больницу доставлена 45-летняя женщина с колото-резаным ранением грудной клетки. Оказалось, на нее напал знакомый

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина поругалась со знакомым. Во время ссоры гость несколько раз ударил ее ножом. Когда 51-летний мужчина был задержан, он сказал, что не помнит в тот вечер. Однако полиция собрала доказательства.

"На основании собранных доказательств следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается под процессом."

Напомним, в Днепре перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший человека. Известно, что 34-летний мужчина неоднократно избивал потерпевшего. В августе этого года они снова поссорились. Тогда злоумышленник нанес 55-летнему мужчине многочисленные удары. К сожалению, от полученных травм он скончался.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение полиция Запорожье
В Днепре 20-летний юноша напал с ножом и ограбил прохожего
11 декабря 2025, 18:37
Убийство из-за ревности: в Ровенской области мужчину отправили за решетку
11 декабря 2025, 18:20
Все новости »
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго предупредили об ограничениях на 12 декабря
11 декабря 2025, 21:40
38-летняя Санта Димопулос впервые прокомментировала причину развода с мужем после 11 лет брака
11 декабря 2025, 21:08
Уговорила сожительница: на Житомирщине военный совершил поджог на железной дороге
11 декабря 2025, 20:55
На Днепропетровщине водителя зажало в ДТП: спасатели срочно деблокировали 39-летнего мужчину
11 декабря 2025, 20:52
После СЗЧ можно будет перейти только в приоритетные подразделения
11 декабря 2025, 20:39
В Киеве взрывы унесли жизнь нацгвардейца, ранены еще 4 человека
11 декабря 2025, 20:10
В Одессе экс-пленного после обороны Мариуполя избили и пытались мобилизовать
11 декабря 2025, 19:42
В Житомирской области мужчина перевел мошенникам почти 7 тыс. грн предоплаты на билет за границу
11 декабря 2025, 19:15
Россияне обстреляли Никопольщину 30 раз: пострадала 70-летняя женщина
11 декабря 2025, 18:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Марианна Безуглая
Все блоги »