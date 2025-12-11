Напал и "забыл об этом": в Запорожье мужчина ударил знакомую ножом

Фото: Нацполиция

В Запорожье в больницу доставлена 45-летняя женщина с колото-резаным ранением грудной клетки. Оказалось, на нее напал знакомый

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина поругалась со знакомым. Во время ссоры гость несколько раз ударил ее ножом. Когда 51-летний мужчина был задержан, он сказал, что не помнит в тот вечер. Однако полиция собрала доказательства.

"На основании собранных доказательств следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается под процессом."

Напомним, в Днепре перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший человека. Известно, что 34-летний мужчина неоднократно избивал потерпевшего. В августе этого года они снова поссорились. Тогда злоумышленник нанес 55-летнему мужчине многочисленные удары. К сожалению, от полученных травм он скончался.