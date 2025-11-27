21:55  27 ноября
27 ноября 2025, 21:30

Фронтмен группы ADAM все еще в коме: жена артиста обратилась к людям

27 ноября 2025, 21:30
Фото из открытых источников
Фронтмен группы ADAM Михаил Клименко уже девятый день находится в коме. Его жена опубликовала обращение

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Артист попал в больницу из-за тяжелой формы туберкулеза, поражающей мозговые оболочки и нервную систему. Александра рассказала, что она посещает любимого и надеется на его выздоровление. Пока что музыкант не приходит в себя. Она также поблагодарила людей за моральную и финансовую помощь.

"Благодарю всех за поддержку и молитвы, веру и финансовую помощь. Сегодня (27 ноября — прим. ред.) уже девятый день, как Миша находится в коме. И девятый день, как я еду с надеждой, что он откроет глаза, увидит меня и скажет мне "Привет". Я ему постоянно рассказываю, что со мной происходит за день, рассказываю ему о вашей помощи, поддержке, вере и о том, что вы пишете нам. Я верю и молюсь", - говорит Александра.

Напомним, ранее сообщалось, что фронтмен группы Adam Михаил Клименко уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью (туберкулезным менингитом). Сейчас артист находится в реанимации и находится в коме. В сети сообщалось об открытии сбора.

