UA | RU
UA | RU
11 декабря 2025, 18:52

Россияне обстреляли Никопольщину 30 раз: пострадала 70-летняя женщина

11 декабря 2025, 18:52
Читайте також українською мовою
Фото: глава Днепропетровской ОВА
Читайте також
українською мовою

В Никопольском районе за день произошло около тридцати обстрелов, пострадала инфраструктура и жилые дома

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Российские войска в течение дня атаковали Никопольский район артиллерией и FPV-дронами. Под обстрелы попали райцентр и громады Покровская, Мировская и Марганецкая. Из-за обстрелов к медикам обратилась 70-летняя жительница Никопольщины. Ей оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно.

Обстрелы разрушили жилые дома и хозяйственные постройки

В результате обстрелов повреждены восемь частных домов и несколько многоквартирных зданий, два хозяйственных постройки, магазин и гаражи. Пострадали автомобили, газопровод и электрические линии. Инфраструктура громад испытала значительные разрушения, частично нарушены поставки коммунальных услуг.

Местные власти возобновляют коммуникации и электроснабжение

Кроме артиллерийских обстрелов, российский беспилотник ударил по Грушевской громаде Криворожья, зацепив линию электропередач. Власти сообщают о возобновлении энергоснабжения и коммуникаций в пострадавших населенных пунктах.

В общей сложности, по данным местных органов, враг атаковал область около тридцати раз в течение дня.

Ранее сообщалось, за время полномасштабной войны саперные подразделения Государственной службы специального транспорта разминировали более 220 тысяч гектаров украинских земель – площадь, сопоставимую с целой областью.

