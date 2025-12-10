21:52  09 декабря
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 01:50

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, сколько денег потратили на восстановление квартиры, разрушенной обстрелом

10 декабря 2025, 01:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Музыкант Тарас Тополя рассказал, сколько стоило восстановить квартиру, пострадавшую в результате обстрела. По его словам, он и его бывшая жена отказались от "банков" и донатов, и делали все самостоятельно

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Тарас Тополя признался, что восстановление квартиры обошлось более чем в 2 миллиона гривен. Ремонтировали все они с бывшей женой самостоятельно. Также помогали родные и друзья.

"Нам повезло. Самое важное - дети живы. К счастью, их не было в тот момент. Так сложились обстоятельства. Напротив нашего дома - "хрущевка", куда прямо попала. Она примерно в 20 метрах от наших окон. Снесло весь подъезд. Там погибли люди, пострадало немало. помогли, были свои сбережения. 1 сентября дети вернулись назад. Уже несколько месяцев они живут полноценно.

Напомним, что ночь на 23 июня во время обстрела столицы одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе. Рядом жили Тарас и Елена Тополь с детьми. Внутри, по словам артиста, все было разбито. К счастью, никто не пострадал из семьи.

При этом Елена Тополя рассказывала, что все равно продолжала жить в своей квартире. По ее словам, там было все необходимое: кровать, вода и газ

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Он говорит: "А что это он так близко": певица KOLA рассказала, ревнует ли ее муж, живущий за границей
09 декабря 2025, 01:50
Ведущая Леся Никитюк показала, что она получила от любимого на Николая
08 декабря 2025, 20:30
"Ему ногу ампутировали": блогер рассказал о критическом состоянии певца Степана Гиги
08 декабря 2025, 12:40
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Увидела его фото среди балета Леди Гаги: певица Даша Астафьева рассказала об отношениях с фейком
10 декабря 2025, 01:30
Певец Парфенюк признался, сколько ему нужно денег для жизни в Киеве
10 декабря 2025, 00:50
"Мне хочется, я же девочка": блоггер Даша Квиткова заговорила о свадьбе с футболистом Бражком
10 декабря 2025, 00:30
В Украине снова подорожали овощи: сколько сейчас придется тратить в магазинах
09 декабря 2025, 23:50
"Билет" за границу за 8 тысяч долларов: на Буковине разоблачили нелегальный бизнес местных
09 декабря 2025, 23:30
Тень Ермака, кстати, до сих пор ходит по коридорам Банковой
09 декабря 2025, 23:19
Зеленский готовится к выборам во время военного положения
09 декабря 2025, 22:48
Стало известно, в каких городах Украины завтра выпадет снег
09 декабря 2025, 22:23
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
09 декабря 2025, 21:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »