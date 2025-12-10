Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, сколько денег потратили на восстановление квартиры, разрушенной обстрелом

Фото из открытых источников

Музыкант Тарас Тополя рассказал, сколько стоило восстановить квартиру, пострадавшую в результате обстрела. По его словам, он и его бывшая жена отказались от "банков" и донатов, и делали все самостоятельно

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Тарас Тополя признался, что восстановление квартиры обошлось более чем в 2 миллиона гривен. Ремонтировали все они с бывшей женой самостоятельно. Также помогали родные и друзья.

"Нам повезло. Самое важное - дети живы. К счастью, их не было в тот момент. Так сложились обстоятельства. Напротив нашего дома - "хрущевка", куда прямо попала. Она примерно в 20 метрах от наших окон. Снесло весь подъезд. Там погибли люди, пострадало немало. помогли, были свои сбережения. 1 сентября дети вернулись назад. Уже несколько месяцев они живут полноценно.

Напомним, что ночь на 23 июня во время обстрела столицы одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе. Рядом жили Тарас и Елена Тополь с детьми. Внутри, по словам артиста, все было разбито. К счастью, никто не пострадал из семьи.

При этом Елена Тополя рассказывала, что все равно продолжала жить в своей квартире. По ее словам, там было все необходимое: кровать, вода и газ