В Киеве взрывы унесли жизнь нацгвардейца, ранены еще 4 человека
Два взрыва в Дарницком районе Киева унесли жизнь одного военнослужащего и ранили еще четырех человек
Об этом сообщает Прокуратура Украины, передает RegioNews.
Сегодня в Дарницком районе Киева произошло два взрыва, в результате которых погиб один нацгвардеец. Еще четыре человека получили ранения, среди них еще один военнослужащий Нацгвардии, двое полицейских и охранник площадки. Инцидент произошел в месте, где патрулирование территории проводилось силовыми структурами.
Первый взрыв прогремел во время патрулирования нацгвардейцами. Второй произошел примерно через десять минут, когда на место прибыли полицейские и медики. В это время пострадали два правоохранителя. События расследуют как теракт, а все детали выясняют следователи.
Ранее в местных Телеграмм-каналах появлялись сообщения о детонации неизвестного устройства. Очевидцы отмечали, что на улице Ревуцкого прогремели два взрыва с разницей около десяти минут.
На месте происшествия работают все необходимые службы. Правоохранители уточняют обстоятельства и собирают показания очевидцев, чтобы установить причины инцидента и его возможных организаторов.
Ранее сообщалось о взрыве в Ровенской области, от которого отец с сыном получили тяжелые ожоги. Сейчас правоохранители и эксперты пытаются выяснить, что именно вызвало возгорание бочки с горючим.