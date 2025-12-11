Фото: Прокуратура Украины

Два взрыва в Дарницком районе Киева унесли жизнь одного военнослужащего и ранили еще четырех человек

Об этом сообщает Прокуратура Украины, передает RegioNews.

Сегодня в Дарницком районе Киева произошло два взрыва, в результате которых погиб один нацгвардеец. Еще четыре человека получили ранения, среди них еще один военнослужащий Нацгвардии, двое полицейских и охранник площадки. Инцидент произошел в месте, где патрулирование территории проводилось силовыми структурами.

Место происшествия в Дарницком районе

Первый взрыв прогремел во время патрулирования нацгвардейцами. Второй произошел примерно через десять минут, когда на место прибыли полицейские и медики. В это время пострадали два правоохранителя. События расследуют как теракт, а все детали выясняют следователи.

Ранее в местных Телеграмм-каналах появлялись сообщения о детонации неизвестного устройства. Очевидцы отмечали, что на улице Ревуцкого прогремели два взрыва с разницей около десяти минут.

На месте происшествия работают все необходимые службы. Правоохранители уточняют обстоятельства и собирают показания очевидцев, чтобы установить причины инцидента и его возможных организаторов.

Ранее сообщалось о взрыве в Ровенской области, от которого отец с сыном получили тяжелые ожоги. Сейчас правоохранители и эксперты пытаются выяснить, что именно вызвало возгорание бочки с горючим.