11 декабря 2025, 20:10

В Киеве взрывы унесли жизнь нацгвардейца, ранены еще 4 человека

11 декабря 2025, 20:10
Фото: Прокуратура Украины
Два взрыва в Дарницком районе Киева унесли жизнь одного военнослужащего и ранили еще четырех человек

Об этом сообщает Прокуратура Украины, передает RegioNews.

Сегодня в Дарницком районе Киева произошло два взрыва, в результате которых погиб один нацгвардеец. Еще четыре человека получили ранения, среди них еще один военнослужащий Нацгвардии, двое полицейских и охранник площадки. Инцидент произошел в месте, где патрулирование территории проводилось силовыми структурами.

Место происшествия в Дарницком районе

Первый взрыв прогремел во время патрулирования нацгвардейцами. Второй произошел примерно через десять минут, когда на место прибыли полицейские и медики. В это время пострадали два правоохранителя. События расследуют как теракт, а все детали выясняют следователи.

Ранее в местных Телеграмм-каналах появлялись сообщения о детонации неизвестного устройства. Очевидцы отмечали, что на улице Ревуцкого прогремели два взрыва с разницей около десяти минут.

На месте происшествия работают все необходимые службы. Правоохранители уточняют обстоятельства и собирают показания очевидцев, чтобы установить причины инцидента и его возможных организаторов.

Ранее сообщалось о взрыве в Ровенской области, от которого отец с сыном получили тяжелые ожоги. Сейчас правоохранители и эксперты пытаются выяснить, что именно вызвало возгорание бочки с горючим.

11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
