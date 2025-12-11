17:04  11 декабря
Санта Димопулос впервые откровенно рассказала, почему ее брак с Игорем Кучеренко завершился после 11 лет совместной жизни

Об этом звезда сообщила в соцсетях, передает RegioNews.

38-летняя певица и телеведущая Санта Димопулос впервые публично объяснила причину развода с бизнесменом Игорем Кучеренко после 11 лет брака. Она заверила, что в отношениях не было измен и конфликтов из-за посторонних людей. Разрыв стал следствием внутренних изменений в восприятии жизни, любви и ценностей.

Димопулос отметила, что ее взгляды на отношения и близость кардинально изменились. То, что когда-то казалось мечтой, со временем утратило прежний смысл. Она добавила, что изменения естественны для каждого человека, и люди растут, приобретают новый опыт и по-другому оценивают прошлое.

По словам Санты, Кучеренко остался для нее важным человеком, однако сейчас она чувствует себя другим человеком. Звезда подчеркнула, что двигается вперед и воспринимает развод как этап личного развития.

В то же время она рассказала, что ее сердце на данный момент свободно и новых отношений пока не планирует. Разрыв стал неожиданностью для поклонников, ведь раньше Димопулос публично называла мужчину "мужем мечты" и подчеркивала, что он был тем, кого она искала всю жизнь.

Ранее сообщалось, Тарас Тополя официально подал иск о разводе с женой – дело зарегистрировали 3 декабря в Подольском районном суде Киева.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.

