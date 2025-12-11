В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на четверг, 11 декабря, в селе Сокольники возле Львова произошел взрыв из-за попадания дрона в частный дом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К счастью, никто из жителей не пострадал.

В результате инцидента повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений дома.

На месте происшествия работают все профильные службы, в том числе правоохранители и эксперты.

Детали происшествия устанавливаются.

По предварительным данным ZAXID.NET, злоумышленники запустили дрон по частному дому. Речь не идет о вражеском дроне, поскольку в это время на Львовщине не было объявлено воздушной тревоги. Предварительная версия происшествия – покушение на убийство.

Полиция просит граждан воздержаться от пребывания поблизости и сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании.

Напомним, в Херсонской области мужчина бросил взрывчатку в сторону племянников. 12-летний мальчик получил множественные осколочные ранения. Пока жизни ребенка угрозы нет, он находится на стационарном лечении.