Фото из открытых источников

Известный певец Илья Парфенюк рассказал, сколько он зарабатывает на своем творчестве. По его словам, он сам еще не может поверить в такой успех его работы

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артиста, в месяц жизни в столице ему нужно около 4 тысяч долларов. Это учитывая аренду квартиры, которая обходится ему более чем в 167 тысяч гривен. Илья Парфенюк отметил, что это адекватная цена, учитывая, что живет в самом центре Киева.

Также он намекнул, что на одном клипе заработал 100 тысяч евро. Речь идет о музыкальном видео на песню "Врубай", которое собрало более 80 миллионов просмотров.

Напомним, ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).