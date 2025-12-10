21:52  09 декабря
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
10 декабря 2025, 00:50

Певец Парфенюк признался, сколько ему нужно денег для жизни в Киеве

10 декабря 2025, 00:50
Фото из открытых источников
Известный певец Илья Парфенюк рассказал, сколько он зарабатывает на своем творчестве. По его словам, он сам еще не может поверить в такой успех его работы

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артиста, в месяц жизни в столице ему нужно около 4 тысяч долларов. Это учитывая аренду квартиры, которая обходится ему более чем в 167 тысяч гривен. Илья Парфенюк отметил, что это адекватная цена, учитывая, что живет в самом центре Киева.

Также он намекнул, что на одном клипе заработал 100 тысяч евро. Речь идет о музыкальном видео на песню "Врубай", которое собрало более 80 миллионов просмотров.

Напомним, ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).

