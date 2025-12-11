Уговорила сожительница: на Житомирщине военный совершил поджог на железной дороге

Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Осенью прошлого года мужчина был призван на военную службу. Впоследствии он вступил в сговор с неустановленным лицом и поджег релейный шкаф на железнодорожной гонке вблизи города Бердичева. На суде он сначала отрицал вину, но потом признал все.

По его словам, его возбудила сожительница, чтобы получить денежное вознаграждение. Именно она показала ему инструкции, как совершить поджог. Она якобы переписывалась с куратором. Обвиняемый теперь сожалеет, что это сделал.

На суде товарищ обвиняемого рассказал, что сожительница военного агитировала курить машины защитников. Мол, пока этой девушки не было, все было хорошо.

Сама девушка заявила, что якобы не помнит, что происходило в день преступления. Она будто сидела в машине, пока парень куда-то ходил. Впоследствии обвиняемый возместил железной дороге около 20 тысяч гривен ущерба.

Суд назначил ему показания в виде 10 лет тюрьмы.

Напомним, на Днепропетровщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за диверсии на железной дороге – он трижды поджигал релейные шкафы Укрзализныци по заданию неизвестного лица из Telegram, который обещал ему легкий заработок.