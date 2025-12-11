17:04  11 декабря
Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2025, 20:55

Уговорила сожительница: на Житомирщине военный совершил поджог на железной дороге

11 декабря 2025, 20:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области признал гражданина виновным в диверсии. Известно, что мужчина является военнослужащим

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Осенью прошлого года мужчина был призван на военную службу. Впоследствии он вступил в сговор с неустановленным лицом и поджег релейный шкаф на железнодорожной гонке вблизи города Бердичева. На суде он сначала отрицал вину, но потом признал все.

По его словам, его возбудила сожительница, чтобы получить денежное вознаграждение. Именно она показала ему инструкции, как совершить поджог. Она якобы переписывалась с куратором. Обвиняемый теперь сожалеет, что это сделал.

На суде товарищ обвиняемого рассказал, что сожительница военного агитировала курить машины защитников. Мол, пока этой девушки не было, все было хорошо.

Сама девушка заявила, что якобы не помнит, что происходило в день преступления. Она будто сидела в машине, пока парень куда-то ходил. Впоследствии обвиняемый возместил железной дороге около 20 тысяч гривен ущерба.

Суд назначил ему показания в виде 10 лет тюрьмы.

Напомним, на Днепропетровщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за диверсии на железной дороге – он трижды поджигал релейные шкафы Укрзализныци по заданию неизвестного лица из Telegram, который обещал ему легкий заработок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
диверсант военный поджог Житомирская область
На Житомирщине осудили мужчину за диверсии: совершал поджоги по заказу россиян
10 декабря 2025, 11:35
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
27 ноября 2025, 11:40
Все новости »
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
Напал и "забыл об этом": в Запорожье мужчина ударил знакомую ножом
11 декабря 2025, 21:55
Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго предупредили об ограничениях на 12 декабря
11 декабря 2025, 21:40
38-летняя Санта Димопулос впервые прокомментировала причину развода с мужем после 11 лет брака
11 декабря 2025, 21:08
На Днепропетровщине водителя зажало в ДТП: спасатели срочно деблокировали 39-летнего мужчину
11 декабря 2025, 20:52
После СЗЧ можно будет перейти только в приоритетные подразделения
11 декабря 2025, 20:39
В Киеве взрывы унесли жизнь нацгвардейца, ранены еще 4 человека
11 декабря 2025, 20:10
В Одессе экс-пленного после обороны Мариуполя избили и пытались мобилизовать
11 декабря 2025, 19:42
В Житомирской области мужчина перевел мошенникам почти 7 тыс. грн предоплаты на билет за границу
11 декабря 2025, 19:15
Россияне обстреляли Никопольщину 30 раз: пострадала 70-летняя женщина
11 декабря 2025, 18:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Марианна Безуглая
Все блоги »