17:04  11 декабря
Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2025, 20:39

После СЗЧ можно будет перейти только в приоритетные подразделения

11 декабря 2025, 20:39
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Военные получили четкие инструкции по дальнейшему распределению после СЗЧ, что изменяет привычную практику переводов между подразделениями

Об этом в Фейсбук-публикации написала украинская журналистка Диана Буцко, передает RegioNews.

Аналитическая платформа DeepState подтвердила перечень штурмовых подразделений, в которые сейчас направляются военнослужащие после СЗЧ. Информацию об этом ранее обнародовала журналистка "Общественного" Диана Буцко. Согласно данным военных структур, новый порядок призван упорядочить систему распределения бойцов и уменьшить количество переводов, ранее осуществлявшихся через СЗЧ для смены места службы.

В Сухопутных войсках объясняют: после завершения СЗЧ военные могут вернуться в свою бригаду или быть направлены в батальон резерва. Там принимаются решения о дальнейшем распределении, но возможность перевода теперь существенно ограничена. Звено так называемого "перевода через СЗЧ" между разными бригадами фактически отменяется. Отныне перевестись через резервные батальоны можно только в те части, которые определены как приоритетные для доукомплектования.

В батальонах резерва и дальше могут действовать отношения на перевод, однако только в пользу подразделений, требующих первоочередного формирования. В этот перечень входят штурмовые бригады, полки и батальоны: 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, 1-й, 33-й, 210-й, 225-й, 425-й и 475-й отдельные штурмовые полки, а также 2 214-й и 253-й отдельные штурмовые батальоны. В то же время, для военных со статусом "ограниченно пригодный" сохраняется возможность перехода в любое подразделение, независимо от его специализации.

В случаях, когда отношения на перевод отсутствуют или часть не входит в приоритетный список, решение о дальнейшем месте службы принимает сам батальон резерва. Как уточняют военные, бойцов в такой ситуации будут направлять в боевые бригады, наиболее нуждающиеся в пополнении личным составом.

Новый механизм имеет целью обеспечить более прозрачное и структурированное распределение военных, а также ограничить практику использования СЗЧ как инструмента для изменения части без необходимости.

Ранее сообщалось, Офис генпрокурора Украины перестал публиковать данные о количестве служебных правонарушений и дезертирстве.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бригады состав СЗЧ штурмовые войска перевод военных подразделения
Вернуться с СОЧ можно будет только в штурмовики
11 декабря 2025, 14:15
В Украине могут изменить систему пополнения боевых бригад
26 ноября 2025, 21:22
В Днепропетровской области женщина умерла после свидания в колонии с осужденным мужчиной
09 ноября 2025, 09:26
Все новости »
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
В Киеве взрывы унесли жизнь нацгвардейца, ранены еще 4 человека
11 декабря 2025, 20:10
В Одессе экс-пленного после обороны Мариуполя избили и пытались мобилизовать
11 декабря 2025, 19:42
В Житомирской области мужчина перевел мошенникам почти 7 тыс. грн предоплаты на билет за границу
11 декабря 2025, 19:15
Россияне обстреляли Никопольщину 30 раз: пострадала 70-летняя женщина
11 декабря 2025, 18:52
В Днепре 20-летний юноша напал с ножом и ограбил прохожего
11 декабря 2025, 18:37
За время войны разминирована территория размером с целую область: более 258 тыс. взрывчаток ликвидировано
11 декабря 2025, 18:25
Убийство из-за ревности: в Ровенской области мужчину отправили за решетку
11 декабря 2025, 18:20
Евро шокирует новым максимумом: с завтрашнего дня НБУ обновит курс
11 декабря 2025, 18:09
Подозреваемый в коррупции экспредседатель Луганской ОВА Гайдай действительно подписал контракт с ВСУ
11 декабря 2025, 17:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Марианна Безуглая
Все блоги »