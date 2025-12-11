Фото: иллюстративное

Об этом в Фейсбук-публикации написала украинская журналистка Диана Буцко, передает RegioNews.

Аналитическая платформа DeepState подтвердила перечень штурмовых подразделений, в которые сейчас направляются военнослужащие после СЗЧ. Информацию об этом ранее обнародовала журналистка "Общественного" Диана Буцко. Согласно данным военных структур, новый порядок призван упорядочить систему распределения бойцов и уменьшить количество переводов, ранее осуществлявшихся через СЗЧ для смены места службы.

В Сухопутных войсках объясняют: после завершения СЗЧ военные могут вернуться в свою бригаду или быть направлены в батальон резерва. Там принимаются решения о дальнейшем распределении, но возможность перевода теперь существенно ограничена. Звено так называемого "перевода через СЗЧ" между разными бригадами фактически отменяется. Отныне перевестись через резервные батальоны можно только в те части, которые определены как приоритетные для доукомплектования.

В батальонах резерва и дальше могут действовать отношения на перевод, однако только в пользу подразделений, требующих первоочередного формирования. В этот перечень входят штурмовые бригады, полки и батальоны: 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, 1-й, 33-й, 210-й, 225-й, 425-й и 475-й отдельные штурмовые полки, а также 2 214-й и 253-й отдельные штурмовые батальоны. В то же время, для военных со статусом "ограниченно пригодный" сохраняется возможность перехода в любое подразделение, независимо от его специализации.

В случаях, когда отношения на перевод отсутствуют или часть не входит в приоритетный список, решение о дальнейшем месте службы принимает сам батальон резерва. Как уточняют военные, бойцов в такой ситуации будут направлять в боевые бригады, наиболее нуждающиеся в пополнении личным составом.

Новый механизм имеет целью обеспечить более прозрачное и структурированное распределение военных, а также ограничить практику использования СЗЧ как инструмента для изменения части без необходимости.

Ранее сообщалось, Офис генпрокурора Украины перестал публиковать данные о количестве служебных правонарушений и дезертирстве.