На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства произошедшего 10 декабря смертельного дорожно-транспортного происшествия в селе Сокиричи Луцкого района
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
Предварительно установлено, что около 09:00 военнослужащий Национальной гвардии Украины не справился с управлением военного грузовика и выехал на левую обочину, где столкнулся с бетонным забором.
Водитель, 56-летний военный, погиб на месте происшествия. Пассажир получил ушибно-рваную рану правой голени.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Сотрудники ГБР проводят необходимые следственные действия.
Напомним, во Львовской области в ДТП погибли четверо военных. По факту аварии возбуждено уголовное производство. В рамках которого рассматриваются разные версии, в том числе возможное превышение скорости или человеческий фактор.