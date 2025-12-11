На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец

Фото: ДБР

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что около 09:00 военнослужащий Национальной гвардии Украины не справился с управлением военного грузовика и выехал на левую обочину, где столкнулся с бетонным забором.

Водитель, 56-летний военный, погиб на месте происшествия. Пассажир получил ушибно-рваную рану правой голени.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Сотрудники ГБР проводят необходимые следственные действия.

Напомним, во Львовской области в ДТП погибли четверо военных. По факту аварии возбуждено уголовное производство. В рамках которого рассматриваются разные версии, в том числе возможное превышение скорости или человеческий фактор.