17:17  20 ноября
В Виннице загорелся генератор возле магазина
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
22:04  20 ноября
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
21 ноября 2025, 00:30

Известный украинский певец впал в кому из-за тяжелой болезни: семья собирает средства на лечение

21 ноября 2025, 00:30
Фото из открытых источников
Фронтмен группы ADAM испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Из-за тяжелой болезни музыкант впал в кому

Об этом сообщается на официальной странице группы в соцсети, передает RegioNews.

В сообщении отметили, что Михаил Клименко уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью (туберкулезным менингитом). Следует заметить, что ранее были отменены выступления, но о причинах тогда не говорили. Теперь известно, что именно произошло: артист в реанимации и находится в коме.

Его состояние остается тяжелым. Врачи борются за его жизнь. При этом очень дорого: один день лечения стоит 25 тысяч гривен. Семья и друзья музыканта обратились с просьбой о поддержке. Сбор можно увидеть по ссылке .

Напомним, ранее сообщалось, что певец Степан Гига перенес срочную операцию и находится в тяжелом состоянии. Поэтому его команда отменила запланированные выступления.

шоу-бизнес
На странице ведущего Владимира Остапчука в Instagram появилось сообщение о разводе с женой – что произошло
20 ноября 2025, 00:30
Лидер "Бумбокс" Хливнюк объяснил, почему он не станет переводить свои русскоязычные хиты
19 ноября 2025, 01:30
Реперка alyona alyona рассказала, почему на самом деле она не может похудеть
19 ноября 2025, 00:30
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Певец Степан Гига в тяжелом состоянии: в команде артиста раскрыли подробности
21 ноября 2025, 01:30
Импорт свинины в Украину увеличился более чем в 10 раз: что происходит на рынке
20 ноября 2025, 23:30
Импорт растет: что происходит на украинском рынке сливочного масла
20 ноября 2025, 23:00
Возврат средств производителям: в Раду внесли законопроект о пошлинах на сою и рапс
20 ноября 2025, 22:30
В Запорожье мотострелковый полк РФ умирает от наркотического кризиса - что известно
20 ноября 2025, 22:15
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 22:04
Зеленский проводит закрытую встречу с фракцией "Слуга Народа": телефоны забирают у входа
20 ноября 2025, 21:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
