Фото из открытых источников

Об этом сообщается на официальной странице группы в соцсети, передает RegioNews.

В сообщении отметили, что Михаил Клименко уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью (туберкулезным менингитом). Следует заметить, что ранее были отменены выступления, но о причинах тогда не говорили. Теперь известно, что именно произошло: артист в реанимации и находится в коме.

Его состояние остается тяжелым. Врачи борются за его жизнь. При этом очень дорого: один день лечения стоит 25 тысяч гривен. Семья и друзья музыканта обратились с просьбой о поддержке. Сбор можно увидеть по ссылке .

Напомним, ранее сообщалось, что певец Степан Гига перенес срочную операцию и находится в тяжелом состоянии. Поэтому его команда отменила запланированные выступления.