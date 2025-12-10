21:52  09 декабря
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 01:30

Увидела его фото среди балета Леди Гаги: певица Даша Астафьева рассказала об отношениях с фейком

10 декабря 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Даша Астафьева давно не знакомится в социальных сетях. Оказалось, что у артситки есть горький опыт

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Это произошло еще в начале ее карьеры. Тогда Даша Астафьева заметила, что когда ее критикуют в соцсетях, в защиту становится один и тот же мужчина. Тогда она написала этому Андрею, решив познакомиться.

"Профиль не скрыт, поэтому как-то решилась и написала первой в личные: "Очень спасибо! Мне приятно, но не обращайте внимания. Меня это не обижает". После мы начали общаться, впоследствии стали друзьями. Я делилась историями о себе, бросала свои фото. Он говорил, что родом из Львова. А я еще думала: "Как назло, у меня нет ни одного концерта в этом городе, чтобы встретиться", - говорит певица.

Когда Даша была проездом во Львове, написала своему виртуальному другу, предложив встретиться. Однако он отказался, и она даже немного обиделась и заблокировала его. Впоследствии они снова помирились.

"Когда переезжала из арендованной в свою первую собственную квартиру, снова написала: "Приезжай ко мне". После чего он рассказал, что у него умерла жена, и он сам воспитывает ребенка. Ответила: "Да безразлично, у меня есть где жить. Переезжайте, вместе будем водить в детсад". Но нет, снова отказался", - говорит артистка.

В результате Даша Астафьева увидела фото Андрея среди балета Леди Гаги. Тогда она выяснила, что все это время она общалась с женщиной, которая выдавала из себя отца-одиночку. На это виртуальное общение артистка потратила семь лет.

Справка. Даша Астафьева – украинская певица, модель. После начала полномасштабной войны она присоединилась к волонтерскому движению, которое помогает украинской армии. Осенью 2022 года она запустила приложение по озвучиванию аудиокниг на украинском языке. Впоследствии она призналась, что основателем проекта ее любимый.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Он говорит: "А что это он так близко": певица KOLA рассказала, ревнует ли ее муж, живущий за границей
09 декабря 2025, 01:50
Ведущая Леся Никитюк показала, что она получила от любимого на Николая
08 декабря 2025, 20:30
"Ему ногу ампутировали": блогер рассказал о критическом состоянии певца Степана Гиги
08 декабря 2025, 12:40
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, сколько денег потратили на восстановление квартиры, разрушенной обстрелом
10 декабря 2025, 01:50
Певец Парфенюк признался, сколько ему нужно денег для жизни в Киеве
10 декабря 2025, 00:50
"Мне хочется, я же девочка": блоггер Даша Квиткова заговорила о свадьбе с футболистом Бражком
10 декабря 2025, 00:30
В Украине снова подорожали овощи: сколько сейчас придется тратить в магазинах
09 декабря 2025, 23:50
"Билет" за границу за 8 тысяч долларов: на Буковине разоблачили нелегальный бизнес местных
09 декабря 2025, 23:30
Тень Ермака, кстати, до сих пор ходит по коридорам Банковой
09 декабря 2025, 23:19
Зеленский готовится к выборам во время военного положения
09 декабря 2025, 22:48
Стало известно, в каких городах Украины завтра выпадет снег
09 декабря 2025, 22:23
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
09 декабря 2025, 21:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »