Увидела его фото среди балета Леди Гаги: певица Даша Астафьева рассказала об отношениях с фейком

Фото из открытых источников

Певица Даша Астафьева давно не знакомится в социальных сетях. Оказалось, что у артситки есть горький опыт

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Это произошло еще в начале ее карьеры. Тогда Даша Астафьева заметила, что когда ее критикуют в соцсетях, в защиту становится один и тот же мужчина. Тогда она написала этому Андрею, решив познакомиться.

"Профиль не скрыт, поэтому как-то решилась и написала первой в личные: "Очень спасибо! Мне приятно, но не обращайте внимания. Меня это не обижает". После мы начали общаться, впоследствии стали друзьями. Я делилась историями о себе, бросала свои фото. Он говорил, что родом из Львова. А я еще думала: "Как назло, у меня нет ни одного концерта в этом городе, чтобы встретиться", - говорит певица.

Когда Даша была проездом во Львове, написала своему виртуальному другу, предложив встретиться. Однако он отказался, и она даже немного обиделась и заблокировала его. Впоследствии они снова помирились.

"Когда переезжала из арендованной в свою первую собственную квартиру, снова написала: "Приезжай ко мне". После чего он рассказал, что у него умерла жена, и он сам воспитывает ребенка. Ответила: "Да безразлично, у меня есть где жить. Переезжайте, вместе будем водить в детсад". Но нет, снова отказался", - говорит артистка.

В результате Даша Астафьева увидела фото Андрея среди балета Леди Гаги. Тогда она выяснила, что все это время она общалась с женщиной, которая выдавала из себя отца-одиночку. На это виртуальное общение артистка потратила семь лет.

Справка. Даша Астафьева – украинская певица, модель. После начала полномасштабной войны она присоединилась к волонтерскому движению, которое помогает украинской армии. Осенью 2022 года она запустила приложение по озвучиванию аудиокниг на украинском языке. Впоследствии она призналась, что основателем проекта ее любимый.