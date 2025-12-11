Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
В пятницу, 12 декабря, в Украине будет ветреная. Дожди пройдут ночью на юге и востоке (на северо-востоке с мокрым снегом), а днем – на Левобережье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
Температура воздуха в Украине "плюсовой" ожидается даже ночью +2…+6 градусов. Завтра в течение дня предполагается +4...+8 градусов, в южной части до +10 градусов.
В Киеве 12 декабря будет ветрено, тепло, до +8, и местами пройдет дождь.
"С 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится", – подытожила Н.Диденко.
Как сообщалось, в ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза. Снижение температуры возможно с 13 по 16 декабря.
