Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 12 декабря, в Украине будет ветреная. Дожди пройдут ночью на юге и востоке (на северо-востоке с мокрым снегом), а днем – на Левобережье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

Температура воздуха в Украине "плюсовой" ожидается даже ночью +2…+6 градусов. Завтра в течение дня предполагается +4...+8 градусов, в южной части до +10 градусов.

В Киеве 12 декабря будет ветрено, тепло, до +8, и местами пройдет дождь.

"С 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, в ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза. Снижение температуры возможно с 13 по 16 декабря.