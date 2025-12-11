17:04  11 декабря
11 декабря 2025, 20:52

На Днепропетровщине водителя зажало в ДТП: спасатели срочно деблокировали 39-летнего мужчину

11 декабря 2025, 20:52
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Спасатели оказали помощь водителю, оставшегося зажатым в изувеченном автомобиле после столкновения с грузовиком

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины, передает RegioNews.

Вечером возле села Цыгановка в Синельниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ 2110 и грузовика МАЗ. Согласно предварительной информации, столкновение произошло из-за неустановленных обстоятельств, в результате чего оба транспортных средства получили повреждения.

Пострадавшего передали медикам для лечения

В результате удара 39-летний водитель ВАЗа получил травмы и остался зажатым в изувеченном салоне. На место происшествия прибыли спасатели, которые провели работы по деблокированию пострадавшего.

После освобождения водителя его передали медикам для дальнейшей госпитализации и предоставления необходимой медицинской помощи. Одновременно на месте аварии спасатели приняли меры по предотвращению возможного возгорания автомобилей.

На место аварии прибыли спасатели

На данный момент обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Информация о состоянии здоровья водителя и причинах столкновения уточняется, ведется расследование.

Ранее сообщалось, на Черниговщине служебный автомобиль полиции сбил двух пешеходов на регулируемом переходе. Женщина получила травмы, а ребенок погиб.

