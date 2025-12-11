Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго предупредили об ограничениях на 12 декабря

Иллюстративное фото

В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на пятницу, 12 декабря. В Украине снова будут действовать графики отключения

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Отмечается, что графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленности) будут введены во всех областях Украины. Предпосылкой являются последствия русских атак на энергетические объекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают энергетики.

Напомним, ранее объясняли, что света у людей будет больше, но будут отключаться даже критические объекты. Эту информацию подтвердил авторитетный источник в Кабмине.