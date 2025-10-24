07:13  24 октября
24 октября 2025, 00:50

"Наконец-то слышен голос": Джамала рассказала, какие песни присылают ей участники будущего Нацотбора на Евровидение

24 октября 2025, 00:50
Фото из открытых источников
Певица Джамала в этом году продюсер Национального отбора на Евровидение. Недавно она раскритиковала заявки участников, но теперь изменила мнение

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, сразу после того, как она подвергла критике участников, ей стали присылать хорошие записи. Она отметила, что на новых заявках она уже слышит голос, музыку и потенциал.

"Друзья, можете, если хотите! Это просто вау! Наконец-то слышен голос, минус, понятная форма. Вот я понимаю! Спасибо, что прислушались. Даже те, которые прислали не очень форматные видео, сделали это снова", - говорит Джамала.

Напомним, в Украине уже стартовал прием заявок на Национальный отбор по Евровидению. Музыкальным продюсером в этом году стала певица Джамала, которая в 2016 году принесла нашей стране победу. При этом она недавно говорила о том, что не удовлетворена первыми заявками. Похоже, теперь ее мнение изменилось.

В то же время, певица Оля Полякова заявила о желании принять участие в Национальном отборе. Она и его команда готовы бороться за изменение правил.

