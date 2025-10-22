Фото из открытых источников

Представители рок-группы рассказали причину смерти их учредителя. Оказалось, что у музыканта была болезнь сердца

Такая запись появилась на странице музыканта в соцсети, передает RegioNews.

В сообщении говорится, что Андрей Яценко умер из-за сердечной недостаточности. Отмечается, что это вызвано ишемической болезнью сердца. Ушел из жизни музыкант в 9 часов утра.

"Основатель Green Grey и неутомимый Артист остался в сердцах целого поколения, выросшего на его энергии, подарив творческую жизнь многим молодым звездам", - пишут представители артиста.

Прощание с Андреем Яценко состоится в "Доме Кино" Национального союза кинематографистов Украины 23 октября с 9:00 до 11:30.

Напомним, что Андрей Яценко (известный также как Дизель) ушел из жизни 20 октября. Об этом стало известно из записи на его странице в соцсети. Он был основателем и лидером рок-группы Green Grey. Он отмечал, что музыканты не должны быть в стороне от того, чем живет страна.