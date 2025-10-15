01:30  15 октября
Певец EL Кравчук признался, хочет ли он детей
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение

Фото из открытых источников
Джамала в этом году будет музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение. Однако теми заявками, которые уже есть, она осталась недовольна

Об этом Джамала рассказала в социальной сети, передает RegioNews.

По словам артистки, она прослушала несколько демо-версий конкурсных песен и очень разочаровалась. Джамала отметила, что ей не понравились ни тексты, ни вокал. По ее мнению, многие из "кандидатов" не учитывают украинский контекст и не ориентируются на то, какие смыслы сейчас нужны слушателям.

"Послушала то, что прислали люди. Извините, я буду жесткая. Как можно прислать просто песню, просто "ме-ме-ме". Ну можно что-то спеть, чтобы было видно, что это песня на Евровидение. Просто ужасные демки: ужасное качество, исполнение, интонирование", - говорит Джамала.

Она отметила, что некоторые песни были хорошими, но ей хочется, чтобы хорошего материала было больше.

Напомним, в Украине уже стартовал прием заявок на Национальный отбор по Евровидению. Музыкальным продюсером в этом году стала певица Джамала, которая в 2016 году принесла нашей стране победу.

Ранее солистка группы KAZKA говорила, что есть вероятность, что бэнд снова появится на Национальном отборе. Однако это произойдет только в том случае, если потребуется песня.

