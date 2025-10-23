Фото из открытых источников

Лидер группы "Бумбокс" после начала полномасштабной войны присоединился к армии. Он откровенно рассказал, у которых есть ментальные проблемы.

Об этом артист рассказал в "Цейво подкаст", передает RegioNews.

Артист признался, что он страдает комплексом уцелевшего. По его мнению, это ощущение присуще сейчас многим украинцам. Андрей Хливнюк отметил, что многие из его собратьев уже нет в живых. Он признался, что часто полагает, что он мог сделать больше, и такие мысли способны "погрузить в темный лес".

"Здесь месседж — это комплекс уцелевшего. Он и мне присущ, потому что, к сожалению, у меня такой опыт. Не все наши собратья и сестры живы. И это ощущение знакомо миллионам людей", - говорит артист.

Справка. В феврале 2022 года после полномасштабного вторжения Андрей Хливнюк начал военную службу. 26 марта артист попал под минометный обстрел, получил ранения. Вскоре, 2 апреля, он вернулся на военную службу. В 2023 году артист стал командиром своей группы аэроразведки.