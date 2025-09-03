Иллюстративное фото

В Украине начали принимать заявки от артистов, желающих представить страну на Евровидение. Представители украинской делегации напомнили, какие правила есть

Об этом сообщает "Суспільне мовлення", передает RegioNews.

Певица Джамала, ставшая в этом году музыкальной продюсершей "Национального отбора на Евровидение", призвала артистов экспериментировать, но оставаться собой. Она посоветовала отправлять на рассмотрение несколько песен.

"Вы можете подавать неограниченное количество песен – две, три или даже четыре, ведь важно показать себя в разных гранях творчества. Но помните: каждая песня должна соответствовать правилам конкурса, так что внимательно их читайте перед представлением", — говорит артистка.

Она также призвала отправлять живые видео. Даже если это обычное видео, сделанное на камеру телефона. Главное, чтобы можно было услышать исполнение без отделки.

Какие основные положения конкурса:

принять участие могут артисты, которые на 3 мая 2026 года достигнут 16-летнего возраста;

подать заявку могут как сольные исполнители, так и группы, состав которых не превышает 6 человек;

участники украинского Нацотбора не могут участвовать в конкурсах, проводимых другими странами-участницами;

подавать можно песню до 3 минут. Это должно быть оригинальный трек, созданный без использования других произведений. Песня не должна быть ранее обнародована и публично исполнена.

Эксперты выберут до 15 участников. Впоследствии после прослушивания будет список финалистов (здесь уже останется до 9 исполнителей). В феврале 2026 года ожидается финал Национального отбора Украины на Евровидение.

Следует отметить, что группа Ziferblat представила Украину на Евровидении 2025 года с песней "Bird Of Pray". В финале Украина заняла 9 место , тем самым попав в топ-10.