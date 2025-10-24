08:29  24 жовтня
Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та FPV-дронами
08:05  24 жовтня
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
07:13  24 жовтня
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2025, 00:50

"Нарешті чутно голос": Джамала розповіла, які пісні надсилають їй учасники майбутнього Нацвідбору на Євробачення

24 жовтня 2025, 00:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка Джамала цьогоріч є продюсеркою Національного відбору на Євробачення. Нещодавно вона розкритикувала заявки учасників, але тепер змінила думку

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, одразу після того, як вона розкритикувала учасників, їй стали надсилати хороші записи. Вона зазначила, що на нових заявках вона вже добре чує голос, музику та потенціал.

"Друзі, можете, коли хочете! Це просто вау! Нарешті чутно голос, мінус, зрозуміла форма. Оце я розумію! Дякую, що дослухалися. Навіть ті, які надіслали не дуже форматні відео, зробили це знову", - каже Джамала.

Нагадаємо, в Україні вже стартував прийом заявок на Національний відбір на Євробачення. Музичною продюсеркою цьогоріч стала співачка Джамала, яка у 2016 році принесла нашій країні перемогу. При цьому вона нещодавно говорила про те, що незадоволена першими заявками. Схоже, тепер її думка змінилась.

Водночас співачка Оля Полякова заявила про бажання взяти участь в Національному відборі. Вона та її команда готові боротися за зміну правил.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Музикант Андрій Хливнюк розпоів, як вплинула служба на його психічне здоров'я
23 жовтня 2025, 00:50
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
23 жовтня 2025, 00:30
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
22 жовтня 2025, 09:30
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Названа середня зарплата держслужбовців в Україні
24 жовтня 2025, 09:23
З початку 2025 року в Україні у ДТП загинуло понад 2,2 тис. людей
24 жовтня 2025, 08:42
Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та FPV-дронами
24 жовтня 2025, 08:29
Укрзалізниця попередила про зміни руху поїздів та затримки через російські атаки
24 жовтня 2025, 08:17
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
24 жовтня 2025, 08:05
Сили оборони за добу знешкодили ще 910 окупантів
24 жовтня 2025, 07:49
У Німеччині хочуть посилити міграційні правила для молодих українців
24 жовтня 2025, 07:33
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 07:13
ЄС взяв на себе зобов'язання надавати фінансову допомогу Україні до 2027 року
24 жовтня 2025, 06:59
"Кров тече, результат — нуль": Дмитро Коляденко розповів про схуднення, про яке жалкує
24 жовтня 2025, 01:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »