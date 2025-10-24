Фото з відкритих джерел

Співачка Джамала цьогоріч є продюсеркою Національного відбору на Євробачення. Нещодавно вона розкритикувала заявки учасників, але тепер змінила думку

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, одразу після того, як вона розкритикувала учасників, їй стали надсилати хороші записи. Вона зазначила, що на нових заявках вона вже добре чує голос, музику та потенціал.

"Друзі, можете, коли хочете! Це просто вау! Нарешті чутно голос, мінус, зрозуміла форма. Оце я розумію! Дякую, що дослухалися. Навіть ті, які надіслали не дуже форматні відео, зробили це знову", - каже Джамала.

Нагадаємо, в Україні вже стартував прийом заявок на Національний відбір на Євробачення. Музичною продюсеркою цьогоріч стала співачка Джамала, яка у 2016 році принесла нашій країні перемогу. При цьому вона нещодавно говорила про те, що незадоволена першими заявками. Схоже, тепер її думка змінилась.

Водночас співачка Оля Полякова заявила про бажання взяти участь в Національному відборі. Вона та її команда готові боротися за зміну правил.