01:30  17 октября
Певец Иван Дорн рассказал, какой бизнес имеет в Украине
00:50  17 октября
Украинский фильм о полномасштабном вторжении попал на престижную европейскую премию
23:30  16 октября
В Украине ощутимо подорожали лимоны: какие цены в супермаркетах
UA | RU
UA | RU
17 октября 2025, 00:30

Певица Оля Полякова заявила, что хочет на Евровидение: артистка будет бороться за изменение правил

17 октября 2025, 00:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Оля Полякова подала заявку на участие в Национальном отборе Евровидения. При этом она сделала важное заявление, опубликовав обращение к "Суспільному"

Об этом рассказала артиста на своей странице в соцсети, передает RegioNews.

Оля Полякова опубликовала обращение, в котором просит изменить правила Национального отбора на Евровидение. Напомним, что после 2019, когда на Нацотборе победила певица Maruv, после скандала решили ввести ограничения: это правило не позволяет участвовать в отборе тем артистам, кто после 2014 года выступал на территории РФ.

"Я считаю несправедливыми те ограничения, которые когда-то были введены. Они давно потеряли смысл и не отвечают сегодняшним реалиям", - заявила Оля Полякова.

Она отметила, что она гражданка Украины, платит налоги и имеет право участвовать в конкурсах. Она также отметила, что она приняла решение следовать своим мечтам и защищать свои права.

При этом в соцсетях уже появился фрагмент песни, с которой артистка хочет представить Украину на песенном конкурсе.

Напомним, в Украине уже стартовал прием заявок на Национальный отбор по Евровидению. Музыкальной продюсершей стала певица Джамала, которая в 2016 году принесла нашей стране победу. При этом она недавно говорила о том, что не удовлетворена первыми заявками.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Ветеран Валерий Маркус показал кадр со своей свадьбы
16 октября 2025, 01:50
Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле
16 октября 2025, 01:30
Ветеран Александр Терен рассказал, что не так с проектом Холостяк
16 октября 2025, 00:50
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Убил собаку из пистолета: в Ровенской области мужчине грозит 8 лет
17 октября 2025, 07:52
Зеленский уже в Вашингтоне – готовится к встрече с Трампом
17 октября 2025, 07:37
Во временно оккупированном Донецке взрывы и пожар после атаки дронов
17 октября 2025, 07:16
Трамп сделал новое заявление о ракетах Tomahawk
17 октября 2025, 07:04
Кривой Рог атаковали "шахеды": в городе прозвучало более десяти взрывов
17 октября 2025, 06:46
Певец Иван Дорн рассказал, какой бизнес имеет в Украине
17 октября 2025, 01:30
Украинский фильм о полномасштабном вторжении попал на престижную европейскую премию
17 октября 2025, 00:50
В Украине ощутимо подорожали лимоны: какие цены в супермаркетах
16 октября 2025, 23:30
В Польше резко упали цены на картофель: сколько платить за килограмм в Украине
16 октября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »