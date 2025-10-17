Фото из открытых источников

Певица Оля Полякова подала заявку на участие в Национальном отборе Евровидения. При этом она сделала важное заявление, опубликовав обращение к "Суспільному"

Об этом рассказала артиста на своей странице в соцсети, передает RegioNews.

Оля Полякова опубликовала обращение, в котором просит изменить правила Национального отбора на Евровидение. Напомним, что после 2019, когда на Нацотборе победила певица Maruv, после скандала решили ввести ограничения: это правило не позволяет участвовать в отборе тем артистам, кто после 2014 года выступал на территории РФ.

"Я считаю несправедливыми те ограничения, которые когда-то были введены. Они давно потеряли смысл и не отвечают сегодняшним реалиям", - заявила Оля Полякова.

Она отметила, что она гражданка Украины, платит налоги и имеет право участвовать в конкурсах. Она также отметила, что она приняла решение следовать своим мечтам и защищать свои права.

При этом в соцсетях уже появился фрагмент песни, с которой артистка хочет представить Украину на песенном конкурсе.

Напомним, в Украине уже стартовал прием заявок на Национальный отбор по Евровидению. Музыкальной продюсершей стала певица Джамала, которая в 2016 году принесла нашей стране победу. При этом она недавно говорила о том, что не удовлетворена первыми заявками.