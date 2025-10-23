Фото из открытых источников

Артистка несколько раз переносила съемки видео, потому что каждый раз случалась какая-то беда. В частности, Lida Lee попадала в ДТП.

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Артистка вспоминает, что в первый раз на съемках у нее произошло подозрение на аппендицит. Впоследствии она попала в жесткое ДТП. Певице пришлось ждать, пока ее состояние стабилизируется перед тем, как снова возвращаться к работе.

"За два дня до съемок я попадаю в жесткое ДТП. Вызвали скорую, потому что была хлыстовая травма. Мне стало плохо, и мне одели этот ошейник. Мне врач сказал, что месяц никакой нагрузки: "Ты не крутишь головой и две недели ходишь в этом ошейнике, а потом осторожно снимаешь,"

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.