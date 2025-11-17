Авария на шахте в Кировоградской области: найдено тело одного из горняков

Иллюстративное фото: из открытых источников

На Ингульской шахте неподалеку от Кропивницкого обнаружили тело одного из двух горняков, оказавшихся в ловушке во время аварии

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"У нас есть печальная новость из Ингульской шахты. Обнаружено тело одного из двух горняков, которые оказались в ловушке в результате утечки пульпы. Его поднимают на поверхность", – отметил Райкович.

По его словам, аварийно-розыскные работы продолжаются.

Как известно, 11 ноября на шахте "Ингульская" ГП "ВостокГОК" произошел прорыв гидроукладочной смеси и затопление подземного горизонта. Два работника самостоятельно покинули зону аварии, судьба еще двух горняков оставалась неизвестной.

Справка: Шахта "Ингульская" – крупнейшая урановая шахта Украины. Здесь добывают урановую руду для ядерной энергетики и промышленного использования.

На шахте периодически случаются аварии из-за специфики технологического процесса, например прорыв гидроукладочной смеси или затопление выработок.

Напомним, в начале ноября в Днепропетровской области в результате российского удара было обесточено восемь угольных шахт. Под землей на тот момент инцидента находились 2595 горняков.