16:16  17 ноября
10:56  17 ноября
07:24  17 ноября
17 ноября 2025, 13:17

Авария на шахте в Кировоградской области: найдено тело одного из горняков

17 ноября 2025, 13:17
Иллюстративное фото: из открытых источников
На Ингульской шахте неподалеку от Кропивницкого обнаружили тело одного из двух горняков, оказавшихся в ловушке во время аварии

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"У нас есть печальная новость из Ингульской шахты. Обнаружено тело одного из двух горняков, которые оказались в ловушке в результате утечки пульпы. Его поднимают на поверхность", – отметил Райкович.

По его словам, аварийно-розыскные работы продолжаются.

Как известно, 11 ноября на шахте "Ингульская" ГП "ВостокГОК" произошел прорыв гидроукладочной смеси и затопление подземного горизонта. Два работника самостоятельно покинули зону аварии, судьба еще двух горняков оставалась неизвестной.

Справка: Шахта "Ингульская" – крупнейшая урановая шахта Украины. Здесь добывают урановую руду для ядерной энергетики и промышленного использования.

На шахте периодически случаются аварии из-за специфики технологического процесса, например прорыв гидроукладочной смеси или затопление выработок.

Напомним, в начале ноября в Днепропетровской области в результате российского удара было обесточено восемь угольных шахт. Под землей на тот момент инцидента находились 2595 горняков.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
07 августа 2025
