Аварія на шахті в Кіровоградській області: знайдено тіло одного з гірників

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Інгульській шахті неподалік Кропивницького виявили тіло одного з двох гірників, які опинилися в пастці під час аварії

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

"Маємо сумну новину з Інгульської шахти. Виявлено тіло одного з двох гірників, які опинилися в пастці внаслідок витоку пульпи. Його піднімають на поверхню", – зазначив Райкович.

За його словами, аварійно-пошукові роботи тривають.

Як відомо, 11 листопада на шахті "Інгульська" ДП "СхідГЗК" стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення підземного горизонта. Двоє працівників самостійно покинули зону аварії, доля ще двох гірників залишалася невідомою.

Довідка: Шахта "Інгульська" – найбільша уранова шахта України. Тут видобувають уранову руду для ядерної енергетики та промислового використання.

На шахті періодично трапляються аварії через специфіку технологічного процесу, наприклад прорив гідрозакладальної суміші або затоплення виробок.

Нагадаємо, на початку листопада в Дніпропетровській області внаслідок російського удару було знеструмлено вісім вугільних шахт. Під землею на той момент інциденту перебували 2 595 гірників.