Под землей – 2595 горняков: российский удар оставил без света 8 шахт Днепропетровщины
В Днепропетровской области в результате нового российского удара остались обесточенными восемь угольных шахт
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает RegioNews.
Под землей на момент инцидента находились 2595 горняков.
Спасательные службы вместе с персоналом шахт оперативно организовали эвакуацию людей на поверхность. По предварительным данным обошлось без пострадавших и погибших.
В Министерстве энергетики отметили, что атака является частью энергетического террора России. Такие удары ставят под угрозу жизнь работников критической инфраструктуры и оставляют украинцев без света и тепла в зимний период.
Местные службы продолжают работу над восстановлением электроснабжения и обеспечением безопасной работы шахт в регионе.
Напомним, это не первый случай, когда российские удары подвергают угрозе жизни шахтеров. В августе из-за обстрелов в Донецкой области также были обесточены несколько шахт, тогда под землей оказались сотни горняков.