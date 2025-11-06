Фото: иллюстративное

В Днепропетровской области в результате нового российского удара остались обесточенными восемь угольных шахт

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает RegioNews.

Под землей на момент инцидента находились 2595 горняков.

Спасательные службы вместе с персоналом шахт оперативно организовали эвакуацию людей на поверхность. По предварительным данным обошлось без пострадавших и погибших.

В Министерстве энергетики отметили, что атака является частью энергетического террора России. Такие удары ставят под угрозу жизнь работников критической инфраструктуры и оставляют украинцев без света и тепла в зимний период.

Местные службы продолжают работу над восстановлением электроснабжения и обеспечением безопасной работы шахт в регионе.

Напомним, это не первый случай, когда российские удары подвергают угрозе жизни шахтеров. В августе из-за обстрелов в Донецкой области также были обесточены несколько шахт, тогда под землей оказались сотни горняков.