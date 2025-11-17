Иллюстративное фото: из открытых источников

В акватории реки Южный Буг за пределами села Варюшин Вознесенского района обнаружили тело юноши

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Соответствующее сообщение получили спасатели к вечеру 16 ноября.

Чрезвычайники изъяли из воды тело 18-летнего парня, которое находилось на расстоянии около 60 метров от берега и доставили его на берег.

Обстоятельства смерти юноши устанавливают правоохранители.

Напомним, 2 ноября в Кировоградской области из реки извлекли тело погибшей женщины. Причину смерти и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.