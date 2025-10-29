09:15  29 октября
29 октября 2025, 10:21

В Кировоградской области водитель грузовика сбил пешехода и скрылся

29 октября 2025, 10:21
Фото: Национальная полиция
Во вторник, 28 октября, на автомобильной дороге Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев" в Кропивницком районе произошло ДТП со смертельным исходом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом наехал на двигавшегося в попутном направлении пешехода. В результате полученных травм погиб 70-летний мужчина.

Водитель скрылся с места происшествия, но полиция быстро установила его личность и местонахождение. Им оказался 54-летний житель другой области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно на Черкащине также произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и велосипедиста. 30-летний водитель Daewoo Sens наехал на 70-летнего мужчину, двигавшегося попутным направлением, и потерпевший погиб на месте.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
