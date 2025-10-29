В Кировоградской области водитель грузовика сбил пешехода и скрылся

Фото: Национальная полиция

Во вторник, 28 октября, на автомобильной дороге Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев" в Кропивницком районе произошло ДТП со смертельным исходом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом наехал на двигавшегося в попутном направлении пешехода. В результате полученных травм погиб 70-летний мужчина.

Водитель скрылся с места происшествия, но полиция быстро установила его личность и местонахождение. Им оказался 54-летний житель другой области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно на Черкащине также произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и велосипедиста. 30-летний водитель Daewoo Sens наехал на 70-летнего мужчину, двигавшегося попутным направлением, и потерпевший погиб на месте.