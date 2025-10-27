16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
UA | RU
UA | RU
27 октября 2025, 12:35

В Черкасской области авто сбило 70-летнего велосипедиста – мужчина погиб на месте

27 октября 2025, 12:35
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

Правоохранители расследуют смертельное ДТП, в котором погиб велосипедист. Трагедия произошла вечером 26 октября в селе Боровица по улице Крыловской

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным следствия, около 18:00 водитель автомобиля Daewoo Sens, 30-летний местный житель, допустил наезд на мужчину, ехавшего на велосипеде в том же направлении.

В результате удара 70-летний велосипедист получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего.

На месте аварии работала полиция

На месте работала следственно-оперативная группа, полицейские зафиксировали обстоятельства аварии и опросили свидетелей. В настоящее время назначен ряд экспертиз, которые помогут установить точные причины ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Досудебное расследование продолжается, следователи выясняют все детали инцидента.

Напомним, в Днепре возле одного из магазинов произошло дорожное происшествие с участием велосипедиста. Мужчина попал под колеса автомобиля, а подробности его состояния и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область ДТП смертельное ДТП велосипед гибель полиция
Смертельное ДТП в Киевской области: пьяный водитель выехал на "встречу" и влетел в другое авто
27 октября 2025, 11:55
В Полтавской области водитель Mitsubishi сбил женщину с 5-летним ребенком
27 октября 2025, 10:57
В полиции рассказали подробности ДТП во Львовской области: погиб 15-летний пассажир
27 октября 2025, 10:28
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Смертельное ДТП в Херсонской области: мотоцикл вылетел в кювет и перекинулся
27 октября 2025, 17:20
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 16:59
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
27 октября 2025, 16:45
Во Львовской области женщина украла скидку для пожертвований: люди собирали средства на помощь ВСУ
27 октября 2025, 16:20
Как "город-Герой" Орехов на Запорожье готовится к четвертой фронтовой зиме
27 октября 2025, 16:01
В Закарпатской области на границе с Румынией ограничили движение более чем на 30 дней
27 октября 2025, 15:55
Во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену: пострадавшая госпитализирована
27 октября 2025, 15:50
Раздел и изнасиловал во время тренировок: в Киеве отправили под стражу тренера, воспользовавшегося доверием ребенка с недостатками речи
27 октября 2025, 15:45
В Чехии рекордное количество украинских беженцев – почти 400 тысяч
27 октября 2025, 15:36
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
27 октября 2025, 15:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »