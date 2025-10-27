Фото: пресс-служба полиции

Правоохранители расследуют смертельное ДТП, в котором погиб велосипедист. Трагедия произошла вечером 26 октября в селе Боровица по улице Крыловской

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным следствия, около 18:00 водитель автомобиля Daewoo Sens, 30-летний местный житель, допустил наезд на мужчину, ехавшего на велосипеде в том же направлении.

В результате удара 70-летний велосипедист получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего.

На месте аварии работала полиция

На месте работала следственно-оперативная группа, полицейские зафиксировали обстоятельства аварии и опросили свидетелей. В настоящее время назначен ряд экспертиз, которые помогут установить точные причины ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Досудебное расследование продолжается, следователи выясняют все детали инцидента.

Напомним, в Днепре возле одного из магазинов произошло дорожное происшествие с участием велосипедиста. Мужчина попал под колеса автомобиля, а подробности его состояния и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.