Фото: Нацполиция

Авария произошла 27 октября около 14:35 в селе Сокольники Львовского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно 37-летний водитель BMW X5 столкнулся с мотоциклом Geon, за рулем которого был 13-летний мальчик. Малолетний водитель и его 11-летний пассажир получили травмы. Детей госпитализирован.

"По факту следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщили в пресс-службе.

