14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
12:03  28 октября
В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину
09:12  28 октября
На Полтавщине в лесополосе нашли тело мужчины, пропавшего летом
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 14:55

Во Львовской области 13-летний водитель попал в ДТП: пострадал и он, и его 11-летний пассажир

28 октября 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 27 октября около 14:35 в селе Сокольники Львовского района. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно 37-летний водитель BMW X5 столкнулся с мотоциклом Geon, за рулем которого был 13-летний мальчик. Малолетний водитель и его 11-летний пассажир получили травмы. Детей госпитализирован.

"По факту следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Ровенской области столкнулись иномарки. К сожалению, погибла жена одного из водителей. Правоохранители начали расследование.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Львовская область
Врезался в столб: на Волыни в ДТП погиб 16-летний мотоциклист
28 октября 2025, 10:09
В Украине выросло количество ДТП с участием пьяных водителей: где больше всего нарушителей
28 октября 2025, 09:57
На Ровенщине столкнулись два мотоцикла: 18-летний водитель в реанимации
28 октября 2025, 07:28
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Мать оставила детей одних: в Николаеве погибли мальчик и девочка
28 октября 2025, 15:01
В Украине появится "черный список" банковских клиентов: кого внесут и какие будут ограничения
28 октября 2025, 15:00
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
28 октября 2025, 14:57
Мэр Виталий Кличко сообщил дату начала отопительного сезона в Киеве
28 октября 2025, 14:38
В Запорожье загорелся жилой дом: погиб человек
28 октября 2025, 14:35
Победитель школьных олимпиад по химии создал нарколабораторию в Виннице
28 октября 2025, 14:35
Смерть мобилизованного Романа Сопина в ТЦК Киева: адвокат обнародовал заключение судмедэкспертизы
28 октября 2025, 14:21
Украли украинское зерно: СБУ сообщила о подозрении замминистра РФ
28 октября 2025, 14:14
Во Львовской области остановили канал контрабанды наркотиков из Польши: изъято 27 кг на 42 млн грн
28 октября 2025, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »