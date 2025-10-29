На Кіровоградщині водій вантажівки збив пішохода і втік

Фото: Національна поліція

У вівторок, 28 жовтня, на автомобільній дорозі Н-14 "Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв" у Кропивницькому районі сталася ДТП зі смертельним наслідком

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій вантажівки з напівпричепом наїхав на пішохода, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок отриманих травм загинув 70-річний чоловік.

Водій зник із місця події, але поліція швидко встановила його особу та місцезнаходження. Ним виявився 54-річний житель іншої області.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Черкащині також трапилася смертельна аварія за участю легкового автомобіля та велосипедиста. 30-річний водій Daewoo Sens наїхав на 70-річного чоловіка, який рухався попутним напрямком, і потерпілий загинув на місці.