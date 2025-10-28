15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
28 октября 2025, 15:32

В Черкасской области грузовик столкнулся с велосипедом: пострадавший в больнице

28 октября 2025, 15:32
Фото: пресс-служба полиции
В селе Ирклиев Черкасского района 27 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и грузовика

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел около 16:00 на нерегулируемом перекрестке, когда 30-летний велосипедист не предпочел в движении и столкнулся с грузовым автомобилем "DAF" под управлением 31-летнего водителя.

В результате столкновения велосипедист получил телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Водитель грузовика от госпитализации отказался, его состояние не нуждалось в медицинском вмешательстве.

Полиция расследует обстоятельства происшествия

По факту ДТП следователи полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей, чтобы полностью выяснить причины и ход событий.

Напомним, в Черкасской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Около 18:00 30-летний водитель Daewoo Sens наехал на двигавшегося попутным направлением 70-летнего мужчину и пострадавший погиб на месте.

