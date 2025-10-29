Фото: полиция

ДТП произошло утром 28 октября на Хмельницком шоссе в Виннице

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись Renault под управлением 40-летнего водителя и Kia, которым управлял 25-летний мужчина.

В результате ДТП получили травмы двое пассажиров Renault, 32 и 33 лет, их доставили в больницу.

Оба водителя проверили – они были трезвые. Автомобили поместили на арестплощадку.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

