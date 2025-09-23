Ночная дроновая атака на Кировоградщину: спасатели ликвидируют последствия
Ночью 23 сентября враг нанес очередной удар по Кировоградской области с помощью БпЛА. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры в одном из районов области
Об этом сообщила пресс-служба области, передает RegioNews.
Информация о пострадавших пока не поступала.
На месте происшествия работают все экстренные службы. Пожар уже локализован.
К ликвидации последствий привлечены 28 спасателей и 6 единиц техники от ГУ ГСЧС области.
Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области пассажирские поезда курсируют с задержками.
Россияне ударили по Запорожью: спасатели обнаружили под завалами тело погибшегоВсе новости »
23 сентября 2025, 07:09В Херсоне мужчина взорвался на мине"лепесток": его госпитализировали
22 сентября 2025, 12:45Последствия обстрелов Сумщины: поврежденные склады, дома, школа и детсад
22 сентября 2025, 10:23
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Агента ФСБ в Хмельницком поймали "на горячем": собирал координаты для ударов по Украине
23 сентября 2025, 10:56COVID-19 в Украине: за неделю зафиксировано 19 смертей и почти 12 тысяч новых случаев
23 сентября 2025, 10:42РФ обстреляла Украину тремя ракетами и более сотней дронов: как отработала ПВО
23 сентября 2025, 10:19$6 500 за молчание о СОЧ: хмельницкие полицейские заблокировали коррупционную схему
23 сентября 2025, 09:43Встреча Трамп-Зеленский: оружие будет, санкции – вряд ли
23 сентября 2025, 09:15Враг атаковал Одесщину: погибла женщина, повреждена гостиница и дом культуры
23 сентября 2025, 09:02Потери РФ за сутки: более тысячи солдат, 2 самолета и вертолет
23 сентября 2025, 08:40На Льовщине разоблачили банду, которая требовала деньги у сирот-переселенцев: суд вынес приговор
23 сентября 2025, 08:16Задержки на железной дороге из-за обстрелов Кировоградщины: какие поезда следуют с опозданием
23 сентября 2025, 07:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все блоги »