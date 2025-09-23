Задержки на железной дороге из-за обстрелов Кировоградщины: какие поезда следуют с опозданием
Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области пассажирские поезда курсируют с задержками
Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.
"В результате вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками", – говорится в сообщении компании.
Задержки касаются следующих рейсов:
- №54 Одесса-Днепр,
- №254 Одесса-Кривой Рог,
- №51 Одесса-Запорожье,
- №128 Львов-Запорожье,
- №92 Одесса-Краматорск,
Пассажиров просят учитывать изменения в расписании и уточнять информацию перед поездкой.
Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Снаряды попали в приватный сектор и объекты промышленной инфраструктуры. Погиб мужчина.
