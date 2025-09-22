Последствия обстрелов Сумщины: поврежденные склады, дома, школа и детсад
За сутки россияне совершили почти 60 обстрелов территории Сумщины, под огонь попали более 40 населенных пунктов области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Больше всего атак зафиксировали в Сумском и Шосткинском районах.
В результате обстрелов ранен гражданский мужчина. Разрушены и повреждены складские помещения, многоэтажный дом и грузовой терминал. Пострадали также частные дома и легковые автомобили, часть зданий уничтожена до основания.
В Сумах дроны-камикадзе попали в складское помещение, где травмировали работника – охранника. Также повреждена жилая многоэтажка. В результате других атак пострадали помещения начальной школы, детского сада, шесть многоэтажных домов и около 30 автомобилей.
На местах работают следственно-оперативные группы и взрывотехники, документирующие последствия атак.
Напомним, в ночь на 22 сентября российская армия атаковала Украину 141-м ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 132 дрона.