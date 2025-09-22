Фото: полиция

За сутки россияне совершили почти 60 обстрелов территории Сумщины, под огонь попали более 40 населенных пунктов области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Больше всего атак зафиксировали в Сумском и Шосткинском районах.

В результате обстрелов ранен гражданский мужчина. Разрушены и повреждены складские помещения, многоэтажный дом и грузовой терминал. Пострадали также частные дома и легковые автомобили, часть зданий уничтожена до основания.

В Сумах дроны-камикадзе попали в складское помещение, где травмировали работника – охранника. Также повреждена жилая многоэтажка. В результате других атак пострадали помещения начальной школы, детского сада, шесть многоэтажных домов и около 30 автомобилей.

На местах работают следственно-оперативные группы и взрывотехники, документирующие последствия атак.

Напомним, в ночь на 22 сентября российская армия атаковала Украину 141-м ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 132 дрона.