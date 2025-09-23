Нічна дронова атака на Кіровоградщину: рятувальники ліквідовують наслідки
Вночі 23 вересня ворог завдав чергового удару по Кіровоградській області за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури в одному з районів області
Про це повідомила пресслужба області, передає RegioNews.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
На місці події працюють усі екстрені служби. Пожежу вже локалізовано.
До ліквідації наслідків залучено 28 рятувальників та 6 одиниць техніки від ГУ ДСНС області.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" повідомила, що через пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області пасажирські поїзди курсують із затримками.
