Взятка за отсрочку: в Кировоградской области задержали директора колледжа
Правоохранители Кировоградской области разоблачили и задержали директора колледжа, организовавшего незаконную схему уклонения от мобилизации
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что чиновник требовал и получил 2 000 долларов США от мужчины призывного возраста.
За эти деньги директор обещал зачесть его на дневную форму обучения и предоставить справку, позволяющую получить отсрочку от военной службы.
Полицейские задержали злоумышленника.
За совершенное должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, на Сумщине разоблачили схему уклонения от мобилизации. Организатором оказался чиновник медучреждения. Задержан злоумышленник тогда, когда он получал взятку в размере 500 долларов США.
21 августа 2025
